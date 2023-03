Gonçalo Borges em missão solidária

Gonçalo Borges visitou ontem o Centro Juvenil de Campanhã, uma instituição que se dedica à solidariedade, e proporcionou uma tarde inesquecível às crianças que por lá se encontravam. Houve tempo para conversas, fotografias e até para um jogo de bilhar, com o extremo do FC Porto a deixar o melhor para o final.

"Espero que sejam todos do FC Porto, mas se não forem não faz mal, amigos na mesma [risos]. Falei com o clube e arranjei bilhetes para irem ver o próximo jogo. Mesmo não sendo do clube, vão na mesma e ainda se podem tornar do FC Porto", referiu Gonçalo Borges, arrancando muitas palmas e sorrisos à plateia. Aos meios dos dragões, o extremo lembrou uma mensagem que deve ser transversal ao mundo do futebol. "Se todos ajudarmos um bocadinho, acho que podemos fazer sempre a diferença", frisou.