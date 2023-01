Gonçalo Borges equipou-se para entrar em Guimarães mas só foi hoje a jogo frente ao Benfica B

Gonçalo Borges está a ter um fim de semana bastante agitado. Ontem foi suplente não utilizado do FC Porto frente ao Vitória , em Guimarães, e este domingo avançou como titular no jogo da equipa B dos dragões, frente ao Benfica B, no Seixal.Segundo apurou, assim que terminou o jogo da 17.ª jornada da Liga Bwin, no Estádio D. Afonso Henriques, o extremo, de 21 anos, fez-se à estrada e foi diretamente para Lisboa, integrando o estágio da equipa B e, hoje, foi escolhido por António Folha para avançar no onze.Curiosamente, nos minutos finais do Vitória-FC Porto, Gonçalo Borges recebeu ordem de Sérgio Conceição para se equipar e preparar-se para entrar. O avançado chegou mesmo a estar na linha lateral para ir a jogo, mas o treinador recuou nas suas intenções ao ver que Galeno tinha recuperado do toque que sofreu.Ato contínuo, Sérgio Conceição mandou cancelar a substituição e ainda deu uma palavra de conforto a Gonçalo Borges, antes de o mandar vestir novamente o fato de treino e sentar-se no banco.Isso aconteceu no segundo minuto da compensação da segunda parte, pelo que, mesmo que tivesse entrado, Gonçalo Borges poderia estar hoje no clássico B da 2.ª Liga. Segundo o ponto 5 do artigo 11 do Regulamento Competições da Liga "a mera inscrição na ficha técnica de jogo de um jogador que não tenha nele sido utilizado por mais de 15 minutos não impede a sua utilização em jogo da outra equipa, independentemente de não estar decorrido o intervalo de 72 horas referido no n.º 3".