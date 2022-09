Gonçalo Borges: «Está toda a gente revoltada no balneário»

Gonçalo Borges estreou-se na Liga dos Campeões num jogo para esquecer para o FC Porto, culminado com uma goleada caseira (0-4) ante o Club Brugge."É um resultado difícil de digerir. Sofremos quatro golos e não é normal para nós sofrer tantos golos. Foi um jogo complicado, mas tínhamos obrigação de estar melhor. Jogávamos em casa, perante os nossos adeptos, na Liga dos Campeões, que é o sonho de qualquer jogador, tínhamos de estar muito melhor. Tenho a certeza que o grupo vai trabalhar o mais forte possível para compensar toda a gente", vincou em declarações à Eleven Sports o extremo formado nos dragões, que analisou também a contestação do público após o apito final."É duro, mas faz parte do crescimento. Está toda a gente revoltada no balneário. Não estamos habituados a perder e quando perdemos temos de encarar a derrota de frente, temos de perceber o que fizemos menos bem e assumir os nossos erros. Vamos trabalhar para compensar os nossos adeptos", anuiu o jogador português.