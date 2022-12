Gonçalo Borges fala sobre os treinos na equipa principal: «É tudo avaliado de forma muito rigorosa»

Nenhum exemplo é melhor do que o próprio



O Gonçalo Borges e o João Mário voltaram à Casa do Dragão para o Jantar de Natal #FCPorto pic.twitter.com/8skdrHNIaK — FC Porto (@FCPorto) December 14, 2022

A Casa do Dragão, que acolhe muitos jovens jogadores do FC Porto, foi palco de um jantar de Natal na noite da última terça-feira, que contou com a presença de João Mário e Gonçalo Borges. Atualmente na equipa principal, fizeram a formação nos azuis e brancos e, em tempos, tiveram a Casa do Dragão como habitação. Por isso, foi um regresso especial, onde conviveram com os mais novos e responderam a algumas questões.Gonçalo Borges, por exemplo, explicou o que difere no futebol profissional daquilo que se faz na formação. "É muito sério, é muito divertido, é um sonho. A principal diferença que senti é a forma como se vivem os treinos. O jogo é normal, mesmo na formação vivemos tudo de forma intensa. Mas ali, no futebol profissional, os treinos são diferentes, a maneira como comes, o teu peso, as coisinhas mais pequeninas que possam pensar ali são avaliadas de forma muito rigorosa. O treino é como se fosse um jogo. Isso faz-nos crescer, ainda estou lá há pouco tempo, mas como jogador já cresci muito graças a essa filosofia", referiu o extremo, de 21 anos.Por outro lado, João Mário contou um pouco da sua história e revelou a conversa com o pai que lhe colocou o foco no essencial. "Ele pôs-me na cabeça que se era realmente isto que eu queria tinha de lutar pelo meu sonho e acreditar que era possível tornar-me profissional. Passei a dedicar-me cada vez mais, dia após dia, trabalhava sempre para poder melhorar, para poder chegar ao sonho. Era no que me focava, chegar à equipa principal. Não foi um percurso fácil, mas hoje em dia estou na equipa principal e estou muito feliz", atirou o lateral.