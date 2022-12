Gonçalo Borges: «Gratidão por poder receber o meu primeiro dragão de ouro!!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gonçalo Borges (@_gongas11)

Gonçalo Borges foi um dos muitos galardoados na Gala Dragões de Ouro, que ocorreu na última segunda-feira no Dragão Arena. O extremo formado no FC Porto recebeu o prémio de Atleta Revelação do ano e nas redes sociais agradeceu a distinção."Gratidão por poder receber o meu primeiro dragão de ouro!! O objetivo é continuar a sonhar e a trabalhar para um presente e futuro risonho!Já estamos focados na nossa final de amanhã", vincou o jogador português, apontando ao encontro com o Gil Vicente, a contar para a Allianz Cup.