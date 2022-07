Gonçalo Borges renova contrato com o FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gonçalo Borges renovou terça-feira contrato com o FC Porto até 2027. A oficialização será feita ainda hoje. A cláusula de rescisão ficou fixada em 50 milhões.A SAD portista reconhece - como Record adiantou - o potencial e a qualidade do extremo, acreditando que pode vir a ser uma peça relevante no plantel principal nos próximos anos.O cenário da renovação foi também sempre o que mais agradou ao internacional sub-21 por Portugal, ele que confia nas suas capacidades para se afirmar de azul e branco.