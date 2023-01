Gonçalo Borges garante que o FC Porto está "muito confiante" para a final da Allianz Cup, diante do Sporting. O jovem extremo revelou a mensagem de Sérgio Conceição nos dias que antecederam o duelo decisivo."A sensação é muito bonita. Estamos numa final e, como acontece em todos os jogos, vamos entrar para ganhar. Estamos muito confiantes para esta final", sublinhou o jogador, de 21 anos, à Sport TV, revelando as palavras do treinador: "Muita alegria, muito trabalho, muita ambição e, acima de tudo, divertirmo-nos, saborearmos o jogo e sermos iguais a nós próprios."Convocado por Sérgio Conceição, Gonçalo Borges deixou claro: "Vou dar meu contributo, mesmo que esteja no banco ou na bancada. Cada um dá o seu contributo à sua maneira. O mais importante é o coletivo. Quem estiver lá dentro ou no banco vai dar energia positiva para vencer."