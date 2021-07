Gonçalo Esteves despede-se de forma emotiva do FC Porto: «Um dos dias mais difíceis da minha vida»

Gonçalo Esteves, irmão de Tomás Esteves, publicou esta noite uma mensagem de despedida do FC Porto. Uma declaração emotiva do lateral-direito, de 17 anos, que, tal como o seu irmão, é apontado como um jovem promissor na sua posição. Gonçalo fazia parte da equipa de sub-19 dos dragões.





"Queridos portistas, hoje é um dos dias mais difíceis da minha vida, um misto de sentimentos num curto espaço de tempo. Hoje despeço-me daquela que foi a minha casa desde os sete anos, o clube que me viu crescer e onde vivi momentos inesquecíveis. Chegou a hora de separar os nossos caminhos e terminar uma etapa maravilhosa com o FC Porto. Despeço-me assim de todos que me acompanharam ao longo deste período e que me proporcionaram os melhores momentos da minha vida. Obrigado a todos os treinadores, diretores, team managers e, sobretudo, aos companheiros que fizeram parte deste trajeto, muitos deles serão, sem dúvida, amigos para a vida", escreveu Gonçalo Esteves, que fez toda a sua trajetória até agora na formação do FC Porto.Nas redes sociais não se fizeram esperar reações de perplexidade face à saída de mais um talento do clube, depois da partida de Rúben Candal. De resto, o facto de Tomás Esteves não ter começado a pré-época com o plantel principal também mereceu críticas à SAD por parte de muitos simpatizantes dos dragões, situação que foi corrigida com a chamada de Tomás aos trabalhos da equipa comandada por Sérgio Conceição já amanhã.