Gonçalo Ribeiro assina contrato profissional: «Vítor Baía sempre foi um dos meus ídolos»

Tem 1,87 metros e fez 16 anos no passado dia 15 de janeiro. O guarda-redes Gonçalo Ribeiro, atualmente na equipa sub-17 (11 jogos e apenas sete golos sofridos nesta época), assinou contrato profissional com o FC Porto e, nesse "momento especial, único" e do qual nunca sei vai esquecer, foi apadrinhado pela maior referência da história azul e branca na posição que ocupa em campo."É uma honra estar aqui com o Vítor Baía, sempre foi um dos meus ídolos e resta-me continuar a trabalhar, focar-me no que ele já atingiu para tentar fazer igual ou melhor e chegar à equipa A. Quero chegar à equipa A e fazer história", apontou Gonçalo Ribeiro em declarações prestadas à comunicação do FC Porto, esta sexta-feira.Apesar da tenra idade, o jovem guarda-redes leva uma década de ligação aos azuis e brancos. "Foi este clube que me formou como jogador e pessoa. Estou muito feliz nesta casa e espero que sejam mais dez anos aqui e ainda melhores que os que já passaram", desejou o guarda-redes que, apesar de ainda ser elegível para o escalão sub-16, já soma duas internacionalizações pelos sub-18 de Portugal.