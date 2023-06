Gonçalo Silva renova com o FC Porto: «A minha grande referência é o Diogo Costa»

FC Porto e Gonçalo Silva renovam contrato



O FC Porto oficializou esta sexta-feira a renovação de contrato de Gonçalo Silva, guarda-redes da formação."É um dia muito especial. Este é o meu clube, o da cidade onde nasci e foi aqui que dei os primeiros passos, a partir dos 9 anos. Significa muito para mim, é o clube do meu coração", admitiu o jovem aos órgãos oficiais dos azuis e brancos.Gonçalo revelou também que a sua inspiração é o guarda-redes Diogo Costa."A minha grande referência é o Diogo Costa. É um guarda-redes incrível tanto com os pés como com as mãos."Ainda no mesmo momento, o jovem guarda-redes delineou os seus objetivos no FC Porto. "Quero chegar à equipa A e treinar diariamente com eles."Gonçalo Silva representa os dragões há 8 anos e esta época alinhou em 18 jogos pelos sub-19.