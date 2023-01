Gonçalo Sousa subiu ao Dragão pela mão de Brahimi e agora assinou contrato profissional

? Gonçalo Sousa assina contrato profissional

? Avançado 16 anos Alinha pelos Sub-17

Melhor marcador da Série A do Campeonato Nacional de Sub-17#FCPortoSub17 pic.twitter.com/luGva1AB0i — FC Porto (@FCPorto) January 3, 2023

Gonçalo Sousa, informou o FC Porto esta terça-feira, prolongou a ligação com o clube, ao assinar o primeiro contrato profissional da carreira.O jovem atacante tem 16 anos, representa a equipa sub-17 dos azuis e brancos, encontrando-se no topo da lista de marcadores da primeira fase do Campeonato Nacional de Juniores B com 13 golos, mas também já foi chamado à equipa B dos dragões."Há uns anos entrei em campo com a equipa do FC Porto, na altura pela mão do Brahimi. Foi um momento emocionante, inesquecível. Claro que hoje em dia é apenas uma passagem, porque o que eu gostava mesmo era, daqui por uns anos, ser eu a levar pela mão outra criança. Era sinal que tinha realizado o meu sonho", afirmou Gonçalo Sousa aos meios do clube, já depois de ter traçado os seus objetivos de carreira."O meu sonho é chegar à equipa principal do FC Porto e dar muitas alegrias aos nossos adeptos. Sou portista, sinto este clube desde sempre e não há nada que me deixe mais feliz do que vestir esta camisola. Sei a responsabilidade que é e vou dar o meu melhor, dia após dia, para conseguir alcançar os meus sonhos", garantiu.Sobre a assinatura do primeiro contrato profissional da carreira, Gonçalo Sousa concluiu assim: "Estou muito feliz por assinar o meu primeiro contrato profissional com o FC Porto. Era uma coisa que sonhava desde que entrei para Dragon Force Ermesinde. É um momento muito feliz para mim, para a minha família e é mais um passo para o que pretendo para a minha vida e para a minha carreira."