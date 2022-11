Grémio atento a Wendell

Recém-promovido à Série A do Brasileirão, o histórico Grémio de Porto Alegre está a trabalhar no sentido de construir uma equipa capaz de lhe garantir uma época tranquila entre a elite do futebol brasileiro no próximo ano, sendo que Wendell é um dos jogadores que se encontra na lista de jogadores pretendidos. O lateral-esquerdo, de 29 anos, foi formado no Grémio e desfruta de grande prestígio no clube, mas neste momento trata-se de um desejo inalcançável, face ao seu enquadramento na equipa do FC Porto.

Para além de ter contrato com os dragões até 2025, Wendell é um elemento do qual Sérgio Conceição não pretende abdicar nesta fase da época, uma vez que tem sido titular, face à lesão de Zaidu. O experiente lateral, que passou a maior parte da sua carreira no Bayer Leverkusen, soma presença em 14 jogos nesta temporada, cerca de metade do total de participações na época anterior, o que aponta a uma superação.

Mesmo em termos exibicionais, Wendell tem um registo mais favorável, beneficiando da maior sequência de jogos para se colocar num patamar superior, afirmando-se como alternativa a Zaidu.