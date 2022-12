Grémio negoceia com João Pedro

Foi inscrito pelo FC Porto na Liga Portugal, mas não integrou a equipa principal e nem na B ainda jogou. O lateral direito, João Pedro, pode estar a caminho do Grémio. De acordo com a imprensa local, o clube de Porto Alegre já negoceia com o jogador e, segundo as mesmas fontes, o defesa vai rescindir o contrato que o liga ao FC Porto até 2023.João Pedro fez três jogos sob a alçada de Sérgio e foi emprestado a Bahia e Corinthians.