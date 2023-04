Marko Grujic será protagonista da edição de abril da revista Dragões. Esta quinta-feira, nas redes sociais, o FC Porto partilhou o teaser da entrevista feita ao médio sérvio, onde ele fala do recente clássico no Estádio da Luz, cujo triunfo sorriu aos azuis e brancos, por 2-1."Queremos sempre agradecer aos adeptos que viajam até lá. Eles apoiaram-nos de uma forma fantástica. Mais uma vez celebramos juntos no fim do jogo. O míster [Sérgio Conceição] e alguns jogadores celebraram de uma forma gira e forte, tal como no ano passado quando o Zaidu marcou. Gostamos muito de jogar lá, mais uma vez mostrámos que gostamos daquele estádio", vincou Grujic, que celebra hoje o 27.º aniversário.Nesse recente jogo na Luz, o médio viu o quinto cartão amarelo neste campeonato e, tal como Taremi, vai cumprir castigo na receção do FC Porto ao Santa Clara, no sábado.