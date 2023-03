Grujic: «Ainda não acredito que não entrou nenhuma bola...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Grujic estava visivelmente desapontado no final do FC Porto-Inter Milão (0-0), resultado que ditou o afastamento dos dragões da Liga dos Campeões e atirou por terra a possibilidade de Portugal ter pela primeira vez duas equipas nos quartos de final da prova milionária da UEFA.





Em declarações no final da partida, o médio sérvio mostrou-se incrédulo pelo facto de a equipa portista não ter conseguido marcar um golo nas várias ocasiões claras que dispôs durante os 90 minutos, principalmente na reta final do jogo. "Foi um jogo muito difícil e ainda estamos a sofrer porque estamos muito desapontados. Fomos a melhor equipa na 2ª parte e ainda não me acredito que não entrou nenhuma bola", começou por dizer o centro-campista, em declarações à ELEVEN."Adeptos deram apoio. Foi bonito ver e acho que eles perceberam que também demos tudo. Por causa deles foi uma noite espantosa, mas estamos mesmo muito desiludidos.""Sabíamos que este era um jogo especial e que era preciso marcar. Entrámos um pouco debaixo de pressão, mas após o intervalo jogámos muito melhor e só faltou mesmo marcar", terminou.