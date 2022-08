Grujic ainda no boletim clínico a dois dias do clássico

Marko Grujic foi esta quinta-feira a única ausência do treino do FC Porto a par do lesionado de longa data Wilson Manafá. O médio internacional sérvio foi incluído no boletim clínico dos dragões a dois dias do clássico em casa, para 3ª jornada da Liga Bwin, diante do Sporting.Segundo os azuis e brancos, Grujic realizou trabalho de ginásio e tratamento no Olival.Esta sexta-feira, o FC Porto de Sérgio Conceição volta a exercitar-se, a partir das 10h30, no centro de treinos. Às 12 horas, o técnico fará a habitual conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os leões.