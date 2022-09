Grujic ainda sob vigilância

Apesar do seu treinador ter deixado a hipótese em aberto, Grujic ainda não esteve no banco do FC Porto em Madrid. E a verdade é que no regresso à Invicta o sérvio voltou a fazer treino integrado condicionado, regime de trabalho que se estende também a Manafá.





Sérgio Conceição vai fazer a conferência de antevisão ao duelo com o Chaves no Estádio do Dragão, ao invés do Olival como é habitual. O plantel trabalha da parte da tarde no centro de treinos, tal como fez ontem depois de ter aterrado na Invicta ao final da manhã.