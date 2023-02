Grujic antevê duelo com o Inter: «Temos direito a sonhar»

Marko Grujic foi o jogador do FC Porto escolhido para fazer a antevisão ao jogo da 1.ª mão dos 'oitavos' com o Inter, em Milão."Temos algumas vitórias seguidas, mas temos de manter os dois pés no chão. Sabemos que vamos enfrentar uma grande equipa amanhã. Vamos tentar fazer o nosso melhor e um bom jogo. Estamos certos de que vamos fazer o nosso melhor e tentar mostrar boa personalidade. Estamos confiantes de que vamos conseguir um bom resultado", começou por referir em conferência de imprensa."É uma equipa com muitos bons jogadores, como equipa jogam há muito tempo no mesmo sistema. Vão tentar jogar com três centrais. É algo que estão habituados. Analisámos bem isso, preparámos o jogo bem e temos direito a sonhar. Vamos dar o nosso melhor amanhã para conseguir um bom resultado.""Como sabe, temos alguns lesionados. Como disse o treinador somos fortes como equipa. Temos de continuar a jogar o nosso jogo, mesmo sem eles, e ter confiança com bola. Não sabemos quem estará apto, mas quem estiver em campo tem de pensar no jogo e dar o melhor.""Não é decisão minha e não está na nossa cabeça. Temos muitas opções no meio-campo. Conhecemo-nos bem dos treinos. Temos de preparar o jogo assim e temos de estar concentrados no campo", concluiu.