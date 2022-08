Grujic aponta ao bicampeonato: «É para isso que vamos trabalhar ao longo desta época»

Grujic deu voz à satisfação do plantel do FC Porto após o triunfo frente ao Marítimo por 5-1."Foi um jogo muito importante porque foi o primeiro do campeonato e vencer por 5-1 é um grande resultado. Bela vitória, noite incrível e uma casa cheia. Vamos procurar continuar assim. Eu e o Uribe mostrámos que podemos jogar juntos, mas o mais importante é sempre vencer. Como o nosso treinador disse, ganhar um campeonato é difícil, mas vencer dois seguidos é ainda mais difícil. É este o nosso objetivo e para o qual vamos trabalhar ao longo desta época", disse o médio ao Porto Canal.