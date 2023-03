Grujic associado ao Milan e Man. United

Marko Grujic viu o seu nome associado a dois ‘tubarões’ do futebol europeu, no caso o Milan e o Manchester United. A notícia foi avançada pelo jornal sérvio ‘Telegraf’, que deu conta da existência de contactos de responsáveis dos dois clubes com representantes do jogador.

As boas exibições na recente eliminatória da Champions, frente ao Inter Milão, terão contribuído para o crescente interesse em torno do médio, de 26 anos, cujo contrato com o FC Porto acaba em 2026. Grujic tem sido utilizado com regularidade por Sérgio Conceição, contando com 30 participações na equipa na presente época, 21 delas como titular.

Essa influência, aliada à eventual saída de Mateus Uribe, que está em final de contrato, fazem com que a SAD não esteja disposta a abrir mão do internacional sérvio, tendo em conta que este poderá ser um elemento importante para a próxima época.