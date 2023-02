Grujic chega aos 100 jogos pelo FC Porto: «Quero continuar a dar mais»

Marko Grujic cumpriu, diante do Rio Ave, o 100.º jogo ao serviço do FC Porto. Um número redondo que deixa o médio feliz e com vontade de fazer ainda mais no futuro."Estou muito feliz por chegar a este momento. É um prazer. Quero dar mais ao serviço do FC Porto", disse, em declarações aos meios do clube, elegendo depois a melhor recordação de dragão ao peito."O momento favorito foi o primeiro golo, no primeiro ano, contra o Famalicão. Vai ser sempre uma grande memória para mim", referiu.