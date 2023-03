Grujic colocado na mira de dois tubarões europeus

A temporada positiva que Grujic está a realizar no FC Porto parece não passar despercebida à Europa do futebol. De acordo com o jornal sérvio 'Telegraf', o médio está na mira de Man. United e AC Milan, acrescentando que já terão existido contactos com os representantes do jogador.Grujic, de 26 anos, foi contratado em definitivo pelo FC Porto ao Liverpool depois de um primeiro período de empréstimo, com a SAD dos dragões a investir mais de 9 milhões de euros no internacional sérvio. Tem contrato até 2026 e esta época marcou um golo em 30 jogos realizados.