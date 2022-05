Grujic dá conta do "consolo do Benfica" e aponta: «Dificilmente poderíamos ter feito mais na Liga dos Campeões»

Marko Grujic analisou a temporada do FC Porto coroada com a conquista do campeonato e com a Taça de Portugal para jogar diante dum Tondela "que luta pela sobrevivência" mas perante o qual os dragões devem ser "extremamente cuidadosos". O facto de os portistas terem ficado no terceiro lugar do grupo da Champions é encarado como normal pelo médio sérvio."Estávamos num grupo extremamente forte na competição de elite. Conquistámos o terceiro lugar, abaixo do Liverpool e do At. Madrid e à frente do Milan. Eliminámos a Lazio e perdemos com o Lyon na Liga Europa. Dificilmente poderíamos ter feito mais na Liga dos Campeões, os detalhes foram decisivos na segunda competição europeia, poderíamos ter passado o Lyon, assim como houve uma oportunidade contra a Lazio de virar o duelo a favor da equipe italiana. Os participantes nas finais também falam sobre a igualdade das equipas, talvez ninguém esperasse que o Eintracht Frankfurt e Rangers lutassem pela Liga Europa", deu conta em entrevista ao 'Zurnal'.O mérito atribuído a Sérgio Conceição é inequívoco. "Ele manteve tudo sob controlo, fez de tudo para nos manter o mais focados possível ao longo da temporada. Ele não nos permitiu subestimar nenhum adversário e os seus méritos em relação ao título nacional são enormes", reiterou o internacional sérvio. Grujic esperava lutar com o Benfica pelo título mas eis que apareceu o "surpreendente Sporting"."O Benfica é o nosso maior rival e investiu muito dinheiro, nós e eles entramos em todos os campeonatos como os principais candidatos ao trono. O Sporting surpreendeu na época passada ao conquistar o primeiro lugar ao fim de dez anos [n.d.r. 19]. O Benfica substituiu o seu treinador de longa data, Jorge Jesus; no outono, após grandes mudanças na equipa. O terceiro lugar não pode os satisfazer, o consolo é a participação nos quartos-de-final da Liga dos Campeões", deixou claro o ex-Liverpool.Sobre a utilização na equipa, o facto de não ser titular absoluto no conjunto azul e branco e jogar várias vezes na Champions é explicado assim. "O treinador decidiu assim por questões táticas. Joguei mais vezes quando nos faltou força física no meio-campo. Sempre fui o máximo profissional e dedicado às minhas obrigações", garantiu Grujic.