Grujic de regresso ao Dragão: «Fiz tudo o que podia para voltar ao FC Porto»

Marko Grujic está de regresso ao FC Porto. Os dragões oficializaram a chegada do médio internacional por empréstimo do Liverpool, tal como na época passada, mas agora com opção de compra, lê-se no site dos dragões.





Ao site dos azuis e brancos, o jogador não escondeu a satisfação por estar de regresso. "Fiz tudo o que podia para voltar ao FC Porto e estou muito feliz por este dia ter chegado. Os clubes chegaram a acordo e voltar ao FC Porto era o mais importante para mim, pois senti-me muito bem aqui na época passada", começou por dizer."Estou muito, muito feliz. Fiz tudo o que podia para voltar ao FC Porto e estou muito feliz por este dia ter chegado. Os clubes chegaram a acordo e voltar ao FC Porto era o mais importante para mim, pois senti-me muito bem aqui na época passada.""Senti uma atmosfera fantástica entre o clube e os adeptos. Claro que sei que o FC Porto é um grande clube, a grande história que tem e os muitos troféus que já venceu. Desde o primeiro dia em que deixei o FC Porto que recebi mensagens de adeptos a pedir-me para voltar. Demonstraram muito carinho por mim e deram-me muito apoio, algo que não podia ignorar.""O nosso primeiro grande objetivo é ganhar o campeonato. Sabemos o quanto isso significa para os nossos adeptos, mas também vamos lutar por todos os outros troféus. Ainda estamos em pré-época, vamos para o Algarve e continuaremos a trabalhar para começar bem a temporada.""Vou dar tudo dentro de campo como já fiz anteriormente, seja nos jogos ou nos treinos, pois os treinos são muito importantes para estarmos bem preparados para os jogos. Foi um privilégio jogar no FC Porto e vai continuar a ser."