Marko Grujic foi eleito o melhor jogador em campo na goleada (4-0) do FC Porto frente ao Vizela, que garantiu aos dragões o apuramento para os 'quartos' da Allianz Cup. No final do encontro, o médio mostrou-se satisfeito pela distinção e abordou ainda a assistência para o golo de Galeno."Fizemos um bom jogo. Fizemos um bom trabalho durante a semana e fizmeos um bom jogo. Quatro golos sem sofrer. Muito feliz", começou por referir."É um prazer ser premiado. É um orgulho mais um jogo e mais 90 minutos. Os adeptos deram um bom apoio e agora foco total na quarta-feira.""Galeno é rápido, tem muita velocidade, só passei a bola. Fez um grande trabalho", concluiu.