Grujic e a eliminação aos pés do Inter: «Ainda dói muito...»

Marko Grujic foi um dos rostos mais visíveis da desilusão portistas após a eliminação da Liga dos Campeões aos pés do Inter Milão, tendo deixado cair algumas lágrimas depois do apito final. Um sentimento que prevalece no médio sérvio, conforme o próprio deu conta numa mensagem publicada no Instagram."Ainda dói muito... Mas às vezes o futebol é injusto. Temos de fazer com que a atitude seja a mesma no domingo. Obrigado pelo apoio, dragões", escreveu Grujic, que, diante dos italianos, teve na cabeça a derradeira oportunidade do jogo, com a bola a terminar na trave da baliza de Onana.