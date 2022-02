Grujic e a saída de Luis Díaz: das informações dadas ao Liverpool à despedida que ficou por fazer

Marko Grujic foi uma espécie de informador do Liverpool sobre as qualidades de Luis Díaz no FC Porto. Em declarações ao portal 'The Athletic' o médio sérvio, ex-reds, reconheceu que lhe pediram informações sobre o colombiano, que acabou por rumar a Anfield no último mês de janeiro.Grujic recorda que depois da vitória do Liverpool sobre o FC Porto, na fase de grupos da Liga dos Campeões (2-0), em novembro, esteve à conversa com velhos conhecidos que lhe perguntaram pelo avançado. "Algumas pessoas do clube perguntaram-se se o Luis é uma boa pessoa. Perguntaram-me sobre o seu comportamento fora do campo. Eu disse-lhes que ele era um tipo simpático, que se enquadra bem em qualquer grupo. Também falei um pouco com o Luis sobre o Liverpool, ele estava feliz por um clube como este se interessar por ele."O 'The Athletic' lembra ainda que o Liverpool pretendia contratar o colombiano apenas no verão, mas o facto de o FC Porto ter baixado o valor do passe e de o Tottenham ter mostrado interesse levou o clube da cidade dos Beatles a antecipar a contratação."Como jogadores não estávamos à espera que acontecesse. Foi tudo muito rápido, depois de o Luis ir para a seleção nem nos despedimos dele como deve de ser. Vamos ter saudades porque é um grande jogador. Marcou golos importantes para nós. Qualquer equipa que perde alguém com o seu calibre sente a sua falta porque ele tem qualidade para fazer a diferença nos jogos. É capaz de mudar um jogo numa fração de segundo", acrescentou o médio sérvio.E prosseguiu: "Ele tem estado imparável esta época. Diria que a maior mudança que aconteceu no seu jogo comparativamente a outras temporadas tem a ver com o setor defensivo. Estava a defender muito melhor e entrava sempre no onze. Sempre teve a capacidade para levar a melhor sobre o defesa no 1x1 e marcar golos ou fazer assistências. E essa parte do seu jogo desenvolveu-se muito a trabalhar com o treinador Sérgio Conceição."Grujic acompanhou a estreia de Luis Díaz pelo Liverpool. "Vimos o jogo frente ao Cardiff. Pressionou no meio-campo do adversário, recuperou a bola e fez uma grande assistência. Tornou-se num futebolista muito completo. Pela forma como estava a jogar, não me surpreendeu que um clube como o Liverpool o quisesse."Emprestado pelo Liverpool ao FC Porto em 2020/21, mas agora no Dragão a título definitivo, Grujic foi desafiado a deixar conselhos a Luis Díaz. "É talvez um pouco mais difícil jogar na Premier League mas ele vai adaptar-se bem, tenho a certeza disso. Tem os atributos físicos, é forte e o seu ritmo de aceleração é incrível. Tem um pé muito rápido e isso dá-lhe grandes capacidades para enfrentar qualquer defesa. Como companheiro, sempre foi um tipo muito positivo, sempre a rir, uma boa pessoa para se ter por perto. Tenho a certeza que vai dar-se lindamente com os brasileiros do Liverpool; vão ajudá-lo a aprender inglês depressa."