Grujic é alvo do Besiktas

Serviu o FC Porto em 2021/22 por empréstimo do Liverpool, mas com opção de compra obrigatória, por 9 milhões de euros, valor que até já começou a ser pago na 1ª metade da época. Na época finda, Grujic participou em 36 jogos pelos dragões e juntou mais dois títulos ao currículo.





E, agora, tem mercado na Turquia, onde o Besiktas o pretende receber por empréstimo. Isso mesmo deu conta o jornal ‘Fanatik’ daquele país, acrescentando que as negociações entre clubes já se iniciaram e que o Besiktas tentará convencer o FC Porto a libertar o médio, ao jeito do que fez no passado com Aboubakar.