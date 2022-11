Grujic: «É inaceitável jogarmos da forma como o fizemos contra o Santa Clara»

Lançado por Sérgio Conceição na 2ª parte do jogo com o P. Ferreira, Grujic não escondeu o orgulho pela exibição do FC Porto, que venceu por 4-0.

"Marcarmos tão cedo no jogo foi a chave da vitória, tal como aconteceu com o Atlético. É mais fácil para nós conseguirmos abrir o jogo e mantermo-nos fiéis ao plano definido pelo míster. Depois do 1-0 pudemos respirar um pouco mais, chegámos ao 2-0 e acabámos por fazer uma boa 1ª parte. É sempre bom jogar, fico feliz sempre que tenho oportunidades. Temos de manter este trabalho para o jogo com o Mafra e depois contra o Boavista", disse ao Porto Canal.

O médio recordou ainda o empate frente ao Santa Clara, na jornada passada: "Agora estamos bem, depois do jogo com o Santa Clara estávamos desapontados e falámos muito dentro do balneário. Sabíamos que precisávamos de melhorar, é inaceitável jogarmos daquela forma. Temos de continuar a fazer como fizemos hoje e contra o Atlético".