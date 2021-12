Grujic e Pepe sobem patamar de recuperação às respetivas lesões

O FC Porto regressou aos treinos este domingo, depois de duas folgas de Natal concedidas na sequência do triunfo sobre o Benfica, por 3-0, nos oitavos de final da Taça de Portugal.Neste arranque de preparação para o reencontro com o Benfica, quinta-feira (21 horas), novamente no Estádio do Dragão, mas para a 16.ª jornada da Liga Bwin, Sérgio Conceição esteve privado de três jogadores por lesão, mas dois deles subiram um patamar nas respetivas recuperações.Marcano manteve-se no regime de tratamento e trabalho de ginásio, patamar para o qual também subiu Pepe. Quanto a Marko Grujic, esse já trabalhou integrado, embora ainda com alguns condicionalismos. De resto, o central João Marcelo, da equipa B, voltou a estar às ordens de Sérgio Conceição.Recorde-se que no clássico de quinta-feira, o FC Porto não poderá contar com Evanilson, que marcou dois golos aos encarnados no duelo da Taça de Portugal e, depois, foi expulso.O FC Porto volta a treinar esta segunda-feira, a partir das 10.30 horas, novamente no Olival.