Grujic elogia Sérgio Conceição e aponta-o a "grandes clube do Mundo"

Em semana de regresso a Liverpool, Marko Grujic foi, naturalmente, um nome muito procurado pela imprensa internacional para abordar o duelo entre o FC Porto e os 'reds'. Numa longa entrevista ao portal 'The Atletic', o médio sérvio passou a carreira em revista, falando da mudança para o Dragão, das expectativas para esta época e de Sérgio Conceição, um treinador com quem aprende todos os dias."É um grande treinador que me ajudou a melhorar imenso. Taticamente é muito bom. É muito claro no que exige da equipa. É emocional e espera padrões elevados. Não importa contra quem jogamos, a atenção dele ao detalhe e o desejo são os mesmos. Pode ficar zangado quando está insatisfeito com alguma coisa, mas às vezes precisamos disso", começou por referir Grujic, completando: "Ele é muito bom a mudar as coisas no intervalo para influenciar os jogos e é muito eficaz a encontrar as palavras certas. Tenho aprendido muito com ele e tenho a certeza que vou aprender ainda muito mais."Ainda sobre Sérgio Conceição, o sérvio analisou o percurso do treinador do FC Porto e apontou-o a palcos ainda maiores do que o Dragão. "É o objetivo dele treinar grandes clubes do mundo. Todos queremos dar o passo seguinte, mas toda a gente no FC Porto espera que ele fique aqui muito tempo. É a quinta época dele e não é fácil ficar num clube tão grande por tanto tempo", considerou Grujic, que também não esquece a importância que Jürgen Klopp teve no seu desenvolvimento: "É uma das pessoas mais importantes da minha carreira como jogador. Devo-lhe muito. Fui a primeira contratação dele no Liverpool e, apesar de não ter jogado muito, continua a ser dos meus treinadores favoritos."Pela segunda época consecutiva Grujic está no FC Porto cedido pelo Liverpool, sendo que desta vez o acordo prevê uma mudança em definitivo no final da época. Um passo que o sérvio entende ser importante depois de sucessivos empréstimos. "Precisava de me sentir em casa. Não é fácil ser emprestado ano após ano, é diferente estar num clube que te compra em definitivo", revelou, acrescentando que se sente "feliz e adaptado" ao FC Porto: "É um grande clube, com adeptos realmente apaixonados. Aqui vivem para o futebol, é o desporto número 1. Onde quer que vás, as pessoas estão a jogar ou a falar sobre isso."No que à época atual diz respeito, Grujic espera terminá-la com a festa da conquista do campeonato. "A expectativa passa por ganhar cada jogo. Menos do que isso é um falhanço. Traz pressão, claro, mas é isso que eu quero enquanto jogador. Estamos no topo da tabela, com os mesmos pontos do Sporting e mais um do que o Benfica. Vai ser uma época muito interessante e queremos manter esta posição. Ganhar o título é a nossa prioridade", vincou o camisola 16, prometendo ainda uma imagem diferente frente ao Liverpool, depois do descalabro no jogo do Dragão: "Sabemos que somos melhores do que isso, seguramente. O Liverpool é uma grande equipa, mas nós cometemos erros e fomos castigados. Mostrámos a nossa verdadeira cara com o Atlético e Milan."