Grujic: «Estamos perto, mas temos de continuar como estamos»

Marko Grujic faturou na goleada do FC Porto diante do Portimonense (7-0), voltando a exibir-se em bom plano."Em termos de golos, foi fácil. Preparámos o jogo, como todos os outros, para conquistar os três pontos. Temos de continuar focados, porque apesar de muitos golos, continua a ser só três pontos. Temos outro jogo daqui a quatro dias e queremos ir à final da Taça", começou por dizer à Sport TV."Significa muito para mim marcar e este golo é apenas mais uma coisa para me obrigar a trabalhar ainda mais para merecer oportunidades do treinador.""Ainda faltam 4 jogos, dois jogos fora difíceis. Estamos perto, mas temos de continuar como estamos.""Vamos lutar para ganhar outra vez. Vamos começar como sempre e não a pensar que o empate chega."Já Fábio Vieira foi eleito o Homem do Jogo para a Sport TV e destacou uma "vitória fantástica": "Sabíamos que só dependíamos de nós para ganhar este jogo. Era muito importante, como todos até final. Entrámos muito forte como planeado, chegámos ao golo e conseguimos esta vitória fantástica. Tanto eu como os outros jogadores estiveram bem, envolvidos e podiam ter ganho este prémio [Homem do Jogo]."