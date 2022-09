Grujic integra comitiva para Madrid: a lista de convocados do FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A presença de Marko Grujic é a principal novidade da comitiva de 26 jogadores que viaja esta terça-feira para Madrid, onde amanhã fará a estreia na Liga dos Campeões, diante do Atlético. Os sinais dados no treino desta manhã já eram animadores e o médio sérvio acaba mesmo por regressar aos convocados, depois de ter falhado os encontros com Sporting, Rio Ave e Gil Vicente devido a lesão.Wilson Manafá e Fernando Andrade, que não estão inscritos na Champions, fizeram apenas trabalho de ginásio na sessão desta terça-feira.Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos, Samuel Portugal e Francisco Meixedo;Defesas: João Mário, Rodrigo Conceição, Pepe, Marcano, David Carmo, Fábio Cardoso, Zaidu e Wendell;Médios: Uribe, Bruno Costa, Eustáquio, Grujic, Otávio, André Franco e Pepê;Avançados: Taremi, Evanilson, Toni Martínez, Galeno, Veron, Gonçalo Borges e Danny Namaso.