Grujic: «Jogo com o Atlético vai ser decisivo»

Surpresa de última hora no onze do FC Porto em Milão, Grujic referiu, após a partida, que o empate (1-1) diante do Milan acabou por ser um resultado justo.





"Não sabíamos se o Uribe podia jogar, daí termos preparados as duas opções. Não sei o que dizer sobre o jogo, podíamos ter ganho com a bola do Evanilson que foi à barra. Queríamos os três pontos, mas foi um jogo difícil e, se calhar, o resultado acaba por ser justo. É importante não termos perdido, isso seria mau. Temos dois jogos, nada está decidido e temos de lutar pelos seis pontos. Penso que o último jogo, contra o Atlético, vai ser decisivo. Estou feliz com o meu jogo. Não é fácil quando não estás no ritmo de jogo, a 2ª parte foi mais difícil", vincou.