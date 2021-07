Grujic na mira do Sassuolo

A possível continuidade de Grujic no FC Porto, agora em definitivo, tem sido noticiada nas últimas semanas, mas a verdade é que os dragões enfrentam concorrência pelo médio sérvio. De acordo com a imprensa italiana, o Sassuolo está interessado no jogador de 25 anos.





Ao que tudo indica, a formação italiana olha para Grujic como o substituto ideal de Manuel Locatelli, que se destacou no Euro 2020 ao serviço da seleção transalpina. O jovem, de 23 anos, estará na agenda de Arsenal e Juventus, aspeto que pode levar o Sassuolo a avançar por Grujic.Grujic representou o FC Porto por empréstimo do Liverpool em 2020/21, tendo apontado dois golos em 39 partidas disputadas.