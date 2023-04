Grujic não esquece a vitória na Luz: «O resultado até podia ter sido mais alargado»

Marko Grujic ainda tem bem presente a vitória no Estádio da Luz, há uma semana e meia, para o campeonato. Um daquele jogos que o médio, de 27 anos, garante que vai ficar para sempre na memória. Ainda assim, lamentou que o desfecho não tenha sido mais robusto para os dragões."Foi um dia fantástico para nós e para todos os nossos adeptos. Fizemos um bom jogo e o resultado até podia ter sido mais alargado se tivéssemos finalizado melhor em algumas ocasiões. Também tivemos um golo anulado, mas acredito que todos os meus colegas ficaram felizes", revelou o sérvio, em entrevista à revista Dragões, lembrando que o FC Porto não costuma falhar nos momentos mais importantes da época."Esses são os melhores encontros de todo o campeonato. Como o nosso treinador diz, temos de estar 100 por cento focados no adversário que temos pela frente, mas estes são os jogos que nos ficam na memória. Temos um excelente registo contra os nossos rivais diretos nesta época e estamos felizes por continuarmos à boleia deste momento", destacou Grujic.De resto, o sérvio acredita que a demonstração de força dada no clássico da Luz foi um fator de motivação para o que falta jogar no campeonato."Estamos a alguma distância do líder do campeonato, sabemos isso, mas vamos fazer tudo para dar a volta. Estamos confiantes e a nossa exibição em casa do nosso rival demonstrou isso mesmo. Não temos medo de nenhum adversário, mas respeitamos cada um e, se dermos tudo em campo, os resultados vão aparecer", apontou o médio do FC Porto.