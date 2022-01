Grujic: «Não foi o nosso melhor jogo em termos de qualidade»

O FC Porto segue numa série imparável no campeonato português mas ainda assim há pontos a melhorar. Marko Grujic lamentou o golo sofrido diante do Marítimo , apesar da vitória da equipa."Foi um jogo difícil, com muitos duelos. O jogo da primeira volta acabou empatado e sabíamos que é sempre difícil contra o Marítimo. Foi bom estar de volta à frente dos adeptos e ganhar, mas não foi o nosso melhor jogo em termos de qualidade, porque sofremos um golo. Gostamos de defender bem e não sofrer. Temos de nos preparar para melhorar esse aspeto", disse o médio à Sport TV.Em relação à série de bons resultados, o camisola 16 dos dragões alerta para a necessidade de a equipa estar preparada para o que aí vem. "Temos de continuar a ganhar jogos e conquistar pontos. Hoje foi mais uma vitória. Temos de aproveitar as coisas positivas e analisar as coisas más. Temos jogos importantes em breve, também contra o Sporting, e temos de nos preparar muito bem", alertou.