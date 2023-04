Grujic não tem dúvidas de que Sérgio Conceição "nasceu vencedor"

Marko Grujic está no plantel do FC Porto por decisão de Sérgio Conceição, técnico que desde o primeiro momento viu nele grandes capacidades. O sérvio sente-se bem no Dragão e agradece tudo o que o técnico tem feito por ele, daí o seu enorme reconhecimento."Ele nasceu vencedor, sente toda a psicologia e o estilo deste clube. Fica muito chateado quando não estamos no nosso melhor, porque trabalhamos diariamente no Olival para darmos o máximo em campo. É ele que nos permite ter esse espírito e dedicação que nos torna melhores a nível individual e coletivo. Ele tem um enorme conhecimento tático, lê e trabalha muito bem os adversários, quer seja a montar a estratégia para os parar ou para os vencer. No entanto, o melhor atributo do míster é o facto de nos mostrar que devemos procurar fazer sempre mais e melhor, porque para vencer não podemos relaxar. Ele é o melhor treinador para isso", vincou o internacional sérvio.Elogios que se estenderam a Pepe e Otávio, duas figuras incontornáveis do balneário portista que Grujic muito admira."O Pepe é um monstro no melhor sentido da palavra. O nível que ele apresenta todos os dias, mesmo com a idade que tem, e toda a consistência que demonstra, são fantásticos. Recentemente, celebrou 40 anos e eu gostava de chegar a essa idade e continuar a jogar a este nível, tal como ele. É uma personalidade enorme no balneário, um verdadeiro capitão, que quer sempre o melhor de toda a equipa. Temos muito orgulho em estar na presença de um exemplo como ele", referiu o sérvio, sobre o central da Seleção Nacional, deixando para Otávio uma referência mais descontraída."O que posso dizer é que o Otávio é a maior personagem que temos lá dentro no balneário, não consigo parar de me rir com o que ele diz. Está sempre a fazer piadas, mas é uma excelente pessoa, sempre disponível para ajudar. Ele é apenas um ano mais velho do que eu, mas tem uma experiência vasta a jogar a este nível e no FC Porto. Confirmo que nada é aborrecido ao lado dele, pelo humor que demonstra todos os dias", rematou.