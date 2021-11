Grujic: «O Liverpool é uma grande equipa mas preparámo-nos muito bem»

Grujic terá amanhã pela frente mais um jogo especial, uma vez que adversário do FC Porto é o Liverpool. Esta terça-feira na conferência de imprensa de antevisão da partida, mostrou-se confiante num bom resultado mas retirou alguma pressão, lembrando que ainda há dois encontros a disputar no Grupo."Já fizemos bons jogos nesta Liga dos Campeões mas infelizmente perdemos esse com o Liverpool. Estamos em condições de seguir em frente. No primeiro encontro com o Liverpool não nos apresentámos na melhor versão, amanhã vamos apresentar uma nova cara", disse."Temos de correr, apresentar uma boa intensidade de jogo e comportamento tático correto. Vamos procurar fazer um grande jogo, sabendo que o mínimo erro será fatal", continuou.Frisando que é um jogo muito importante, destacou a confiança dos dargões e falou num "jogo especial". "O Liverpool é uma grande equipa mas preparámo-nos muito bem. Para mim, é um jogo especial, passei lá cinco anos. Só penso em conquistar os três pontos."