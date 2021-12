Grujic: «Perdemos o controlo do jogo na 2.ª parte»

Marko Grujic estava desiludido no final do jogo que ditou a eliminação do FC Porto da Champions, devido à derrota caseira com o Atlético Madrid (1-3)."Estou muito desapontado com este resultado, o nosso objetivo era estar na próxima fase da Champions e foi assim que começamos esta fase de grupos. Tínhamos tudo nas mãos para continuar, mas não marcamos na primeira parte as várias oportunidades que tivemos e no início da segunda. Depois numa situação infeliz num canto sofremos o golo. Temos de fazer melhor e depois o jogo começou a correr para o lado deles", disse o médio aos microfones da Eleven."O resultado não é justo. Já estive a ver as estatísticas e igualamos muito o adversário. Tivemos as nossas oportunidades para marcar. Perdemos um pouco o controlo da situação e do jogo na segunda parte. Era um jogo muito importante para as duas equipas e ambas queriam passar para a segunda fase, os jogadores ficaram mais nervosos por isso", registou ainda Grujic.O médio teve uma grande oportunidade para marcar quase no final da 1ª parte e comentou assim: "Ainda não vi o vídeo, mas devia ter tentado colocar o remate mais ao lado. Atirei para o meio, mas devia ter tentado de outra forma."