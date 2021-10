Grujic retomou os treinos do FC Porto mas Taremi ainda não

O FC Porto fechou a preparação do encontro com o Sintrense, para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, já com Grujic reintegrado nos trabalhos às ordens de Sérgio Conceição, ao contrário de Taremi.





O encontro com o Sintrense vai realizar-se em Massamá esta sexta-feira, às 18h45.

O médio regressou ao Olival depois de ter estado ao serviço da seleção da Sérvia, tendo sido suplente não utilizado frente ao Luxemburgo e titular diante do Azerbaijão.Já Taremi foi titular no dia 7 diante dos Emirados Árabes Unidos e até marcou o golo da vitória do Irão por 1-0 e voltou a alinhar de início diante da Coreia do Sul, na última terça-feira, porém ainda não está à disposição de Sérgio Conceição no Olival, de acordo com a informação prestada pelos dragões. Recorde-se que Taremi não jogará na Taça, por estar castigado.Luis Díaz, Uribe e Corona ainda estão ao serviço das respetivas seleções. Otávio voltou a fazer treino condicionado e Mbemba trabalho de ginásio. Recorde-se que Sérgio Conceição abordou a situação clínica de Otávio e Mbemba em conferência de imprensa.