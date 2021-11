Grujic revela que vai ser pai

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marko Grujic, médio do FC Porto de 25 anos, revelou nas redes sociais que vai ser pai. "Um outro coração a bater", escreveu o jogador sérvio, legendando assim uma imagem em que surge junto da sua companheira, com a mão na sua barriga.Grujic, a cumprir a segunda temporada ao serviço do FC Porto, prepara-se agora para dar um novo grande passo na sua vida: ser pai pela primeira vez.