Grujic saiu com queixas

Marko Grujic desempenhou a função habitualmente entregue a Mateus Uribe, como tampão à frente da defesa, e foi obrigado a um grande esforço. Não estranhou, por isso, que na reta final do jogo tenha apresentado cãibras. O internacional sérvio acabou mesmo por ser substituído à passagem do minuto 86 por Bernardo Folha.No caminho para o banco de suplentes, onde assistiu ao resto do encontro, o médio, de 27 anos, ainda esteve alguns instantes à conversa com o treinador-adjunto Siramana Dembelé, talvez dando-lhe conta da sua condição física. Ainda assim, a situação não pareceu preocupante. *