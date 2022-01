Grujic sem limitações no arranque da preparação para o Estoril

Ao fim de três dias de folga, o plantel do FC Porto voltou ao trabalho no final da tarde desta segunda-feira, no Olival, dando assim início à preparação para o jogo com o Estoril - caso não haja adiamento do mesmo. Antes da sessão, houve lugar a rastreio da Covid-19 , sem qualquer elemento positivo para lá de Luis Díaz, que segue em isolamento.O treino, esse, contou com Grujic sem limitações, algo que não acontecia há cerca de duas semanas. Por outro lado, Pepe e Marcano fizeram apenas tratamento e trabalho de ginásio, enquanto João Mário não passou do tratamento. Manafá, operado com sucesso na última sexta-feira, está ainda a repousar em casa. Destaque ainda para Mbemba, que treinou com a mão esquerda ligada, sem que isso signifique qualquer problema sério.João Marcelo continua integrado nos trabalhos da equipa principal. Foi, aliás, o único elemento da formação B a treinar às ordens de Sérgio Conceição, isto apesar da recente razia nas opções para as laterais da defesa.