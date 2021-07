Grujic sobre Sérgio Conceição: «Será um dos principais treinadores do futebol europeu»

Marko Grujic ainda não sabe hoje onde vai jogar na nova época. Tem contrato com o Liverpool até 2023, vai apresentar-se às ordens de Jürgen Klopp, mas não tem como garantida a permanência em Anfield. Para já, o sérvio, de 25 anos, faz apenas um balanço do que foi a sua experiência no FC Porto e só guarda boas recordações, em especial de Sérgio Conceição.





"Conquistou dois campeonatos em Portugal nos últimos quatro anos. Também esteve bem na Champions, chegámos aos quartos-de-final, onde jogámos contra o Chelsea. Ele jogou em Itália, então foi assimilando ideias táticas. Todos dizem que nos próximos anos será um dos principais treinadores do futebol europeu", começou por referir Grujic, em entrevista ao 'Sportske'.Sem saber o que lhe reserva o futuro, o médio sérvio sempre se vai desfazendo em elogios ao FC Porto. Lamenta não ter jogado com o Estádio do Dragão cheio, mas acredita que um dia terá oportunidade de o fazer."O FC Porto é um grande clube, um dos três maiores de Portugal. É uma equipa perigosa para os grandes colossos nas competições europeias. E prova disso é a eliminatória contra a Juventus. Só lamento não ter jogado com adeptos. Todos os meus companheiros e as equipas do clube dizem que é um ambiente fantástico. Mas a minha carreira ainda está no início e tenho a certeza que terei a oportunidade de jogar no Estádio do Dragão novamente", destacou ainda."Depois de jogar no Hertha Berlim, voltei a vestir azul e branco, é uma coincidência. Vamos ver o que vai acontecer. Vou voltar ao Liverpool para iniciar a pré-temporada e depois logo se verá. Neste momento, não sei", rematou Grujic, que acabou em grande estilo o seu empréstimo ao FC Porto. No total da época, o sérvio fez 39 jogos (um máximo de carreira) e dois golos, com especial destaque para as exibições de qualidade que rubricou na eliminatória com o Chelsea, nos quartos-de-final da Champions.