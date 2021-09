Grujic: «Temos boas chances de seguir para a próxima fase»

Titular no meio-campo do FC Porto no empate frente ao Atlético de Madrid (0-0), Grujic deixou muitos elogios à exibição dos azuis e brancos.





"Não sei o que dizer, não sei se estamos felizes ou não com o resultado. Houve uma decisão importante do árbitro que temos de analisar, na altura não vimos bem o que se passou. Fizemos um bom jogo numa partida muito tática, contra um bom adversário que tem um bom treinador e bons jogadores. Foi um bom ponto conquistado aqui em Madrid", começou por referir.O sérvio considerou ainda que este jogo abre boas perspetivas para o futuro: "O Atlético é uma equipa difícil e sabíamos que o jogo ia ser complicado. Estamos num grupo difícil, mas a competição começou hoje e mostrámos que vamos lutar contra todas as equipas do nosso grupo. Temos boas chances de seguir para a próxima fase".