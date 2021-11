Grujic: «Título? Sabemos qual é a nossa obrigação»

Prestes a integrar os trabalhos da seleção da Sérvia, que terá um jogo diante de Portugal, dia 16, no Estádio da Luz, Grujic falou do seu momento no FC Porto em entrevista ao jornal Zurnal, do seu país. Entre a sua situação individual, a Liga dos Campeões e o título português, o médio, de 25 anos, deixou clara a intenção dos dragões em reconquistarem a 1ª Liga."A corrida pelo título será a três e, para nós, apenas interessa o primeiro lugar, sabemos qual é a nossa obrigação", comentou Grujic, vincando a alta concorrência interna que enfrenta nos azuis e brancos: "Mais minutos da Champions do que na 1.ª Liga? O treinador decidiu assim, são questões táticas. Quando tenho uma oportunidade, como aconteceu com o AC Milan, faço tudo para a aproveitar ao máximo. O FC Porto é um grande clube, não é fácil ser titular. Mas terei tempo de jogo, ainda temos muitos jogos esta época."Com uma "grande oportunidade" para se qualificar para os oitavos de final, frente ao Atlético Madrid", Grujic ressalva o "grande sucesso" que será para o FC Porto "ficar no 2.º lugar num grupo tão forte". "O Liverpool já liderava o grupo mesmo antes do início, e tem jogado muito bem, está a justificar todas as expetativas. Vai ser difícil parar o Liverpool depois da derrota pesada que sofremos em casa. Não merecíamos uma derrota tão pesada. Vamos tentar melhorar em Anfield", afirmou, lamentando o desfecho da partida de 4.ª feira, em Milão: "Entrámos no jogo com mais confiança e dominámos a primeira parte. Devíamos ter ido para intervalo com mais do que um golo de vantagem. Teria sido fantástico se tivéssemos ganho, mas o empate também não foi mau."