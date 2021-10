Grujic: «Vitória importante depois da derrota no último jogo»

Marko Grujic sublinhou a importância da vitória (4-1) do FC Porto sobre o Boavista, em jogo da 10.ª jornada da Liga Bwin, na ressaca da derrota com o Santa Clara que resultou no afastamento da equipa azul e branca da final four da Allianz Cup.





"Vitória importante depois da derrota no último jogo. A equipa entrou no jogo muito bem e controlou o jogo deste o primeiro segundo. Fizemos uma grande primeira parte, foi mesmo muito boa. É importante ganhar num dérbi como este e até para os nossos adeptos", começou por dizer o internacional pela Sérvia, em declarações aos microfones do 'Porto Canal'."Claro que foi bom somar mais uns minutos. É sempre bom jogar e a partir de amanhã já temos de nos preparar para o próximo jogo da Champions, que também é muito importante. Voltamos ao caminho das vitórias, estamos confiantes e a partir de amanhã é a preparação do próximo jogo e já esquecemos este. Foi uma boa vitória, mas temos de continuar e olhar em frente", terminou.