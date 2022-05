Grupo cumpre a segunda folga depois da vitória ao Vizela

Na sequência da vitória frente ao Vizela, que deixou a equipa a um ponto da conquista do título nacional, Sérgio Conceição concedeu dois dias de folga aos seus jogadores. Dessa forma, a preparação para a deslocação ao Estádio da Luz está agendada para amanhã, com um treino agendado para as 10h30, no Olival. O lesionado Bruno Costa é um caso para reavaliar.