Guarda-redes Ángel González reforça equipa sub-19 dos dragões

Mede 1,90m, tem apenas 18 anos e assinou contrato com o FC Porto, onde vai representar a equipa sub-19. Ángel González é natural do Paraguai, representava o Libertad e fica desde já à disposição do treinador José Tavares.





Ángel González deu os primeiros passos no FC Porto na companhia de Rui Teixeira, antigo guarda-redes do clube nas décadas de 60 e 70 do século passado e que, atualmente, está na estrutura dos sub-19 portistas."Disse-lhe que chegou a um grande clube e ele tem noção disso. Foi aqui que me formei como jogador, como treinador e como homem. O que tentamos transmitir a todos os jovens da nossa formação é a grandiosidade do FC Porto. Neste clube, o querer é muito importante, tal como o saber estar. Espero que ele cumpra os seus objetivos e que um dia chegue à equipa principal, pois isso é o que todos os jovens da nossa formação querem", afirmou Rui Texeira à comunicação portista.A partir de agora, os jovens que cheguem ao FC Porto passam sempre a ser acompanhados por um ex-jogador, que tem como missão passar-lhes os valores do clube. E Ángel González parece ter interiorizado a ideia. Percebe-se isso pelas suas palavras."O FC Porto é um clube grande, não só em Portugal mas também na Europa e no Mundo, e com muita história. Estou muito feliz por vestir esta camisola. Sou um jogador muito sério e muito responsável naquilo que faço. Dou sempre tudo de mim e quero ajudar o FC Porto a conquistar títulos. Estou muito feliz por estar num clube tão grande. É um sonho tornado realidade", afirmou o jovem, mas gigante, reforço.